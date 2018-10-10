VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:31

Van’da taksi duraklarını yenileme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi duraklarının yenilenmesi ve uygun olmayan taksi duraklarının taşınması ile ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.Van’daki taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir...

Van'da taksi duraklarını yenileme çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi duraklarının yenilenmesi ve uygun olmayan taksi duraklarının taşınması ile ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Van’daki taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yerleri uygun olmayan taksi duraklarını denetledi. Taksici esnafıyla bir araya gelen Tamer, durakların ivedilikle yerlerinin değiştirileceğini söyledi.

Kent merkezinde görüntü kirliliğine sebep olan taksi duraklarını kaldırarak yerlerine daha modern duraklar yapıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, “Büyükşehir Belediyemizin başlattığı çalışma ile taksi duraklarımızın bir kısmı yenilendi. Diğer kalan duraklarımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak burada ilimizin işlek noktalarında bulunan iki taksi durağımızın yerlerinin uygun olmadığını tespit ettik. Durumu durakta çalışan taksici esnafımıza da bildirdik. Bunlar kısa süre içerisinde daha uygun alanlara taşınarak modernize edilecek. Bu süreçte bizlere kolaylık sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızda hiçbir esnafımızı mağdur etmeden aksine onları baraka tipi yazıhanelerden kurtararak daha kullanışlı ve estetik duraklara taşıdık” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku