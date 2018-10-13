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13 Ekim 2018 Cumartesi 19:59

Van’da "Tarihe Pedal Çevir" etkinliği ilgi gördü

Kültür ve Turizm Van İl Müdürlüğü ve Van Bisiklet Platformu tarafından "Tarihe Pedal Çevir" sloganlı bir etkinlik düzenlendi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Bisiklet Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Tarihe Pedal Çevir"...

Van'da 'Tarihe Pedal Çevir' etkinliği ilgi gördü
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Kültür ve Turizm Van İl Müdürlüğü ve Van Bisiklet Platformu tarafından "Tarihe Pedal Çevir" sloganlı bir etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Bisiklet Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Tarihe Pedal Çevir" sloganlı etkinlik kapsamında, Beşyol Meydanı’ndan tarihi Van Kalesi’ne kadar bisiklet sürüldü.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Genlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Bisiklet Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, "Yaklaşık 400 bisikletli arkadaşımız bugün etkinliğimize katıldı. Ben bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Muradiye Şelalesi’ne, Keşiş Gölü’ne ve Van’ın tarihine yönelik bu temalı etkinlikler yapacağız" dedi.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlik, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların oynanmasıyla devam etti.
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