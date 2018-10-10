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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:00

Van’da toplu ulaşıma bir indirim daha geldi

Van Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla toplu ulaşımda öğrenci ve kişileştirilmiş BELVAN kartlardan vizeleme ücreti almayacak. Meclis, ayrıca kart ücretlerini de 6 TL’den 4 TL’ye düşürdü.

Van'da toplu ulaşıma bir indirim daha geldi
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Van Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla toplu ulaşımda öğrenci ve kişileştirilmiş BELVAN kartlardan vizeleme ücreti almayacak. Meclis, ayrıca kart ücretlerini de 6 TL’den 4 TL’ye düşürdü.

Büyükşehir Belediyesi ‘Ekim Ayı Meclis Toplantısı’, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda imardan ulaşıma birçok konu görüşüldü. Ayrıca Vali Murat Zorluoğlu’na vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiği meclis toplantısında, toplu ulaşım konusunda müjde niteliğinde kararlar alındı.

Toplantıda BELVAN öğrenci ve kişileştirilmiş kartlardan yılda bir alınan 4 TL’lik vizeleme ücretinin alınmaması ve ilk kez alınan BELVAN Kart ücretlerinin 6 TL’den 4 TL’ye düşürülmesi kararı alındı. Yine toplantıda otobüslerdeki sesli ücret anons sisteminin kaldırılması kararlaştırılırken, özel halk otobüslerindeki elden ücret döneminin 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren sona erdirilmesi kararı alındı.

Toplantıda, ulaşım konuları dışında imar ve diğer gündem maddeleri de tartışılıp karara bağlandı.
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