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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:41

Van’da TVT hastası köpek tedavi altına alındı

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından sokakta bulunan Transmissible Venereal Tumor (TVT) hastası köpek, tedavi altına alındı.Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bulunan hasta köpek, Van Büyükşehir Belediyesi...

Van'da TVT hastası köpek tedavi altına alındı
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Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından sokakta bulunan Transmissible Venereal Tumor (TVT) hastası köpek, tedavi altına alındı.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bulunan hasta köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evine götürüldü. Bakım evinde veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğe, TVT tanısı kondu. Açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Mahsum Yeşilbaş, bakım evinde tedavi edilen köpeğin, 4 ile 8 haftalık bir süreç sonrasında sağlığına kavuşacağını belirtti. Şube Müdürü Yeşilbaş, “TVT hastalığının dünyada köpekler arasında büyük bir dağılım göstermesine karşın, daha çok köpeklerin kalabalık ve serbest biçimde dolaşabildiği ılıman iklime sahip yerlerde görülmektedir. Bu tümörün en büyük özelliklerinden birisi, diğer tümörlerin aksine temas yolu ile bulaşabiliyor olmasıdır” dedi.

Köpeğe kemoterapi uygulanacağını ifade eden Yeşilbaş, “Tedavi olarak cerrahi yöntem, kemoterapi, radyoterapi yöntemleri kullanılabilmektedir. Günümüzde kemoterapi iyi bir şekilde çalışmakta ve sonuç vermektedir. Buna karşın cerrahi müdahaleler sonucunda nüksetme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle birçok hekim cerrahi müdahale yerine kemoterapiyi tercih etmektedir. Genellikle 4-8 haftalık bir tedavi sonucunda hasta sağlığına kavuşur ve TVT’ye karşı bağışıklık kazanır” diye konuştu.
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