Van’da “Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi” başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürlüğü ile Van Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi" başladı.

Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürlüğü ile Van Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu işbirliğiyle Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen ve 3 gün sürecek "Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi"ne Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Van YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Cem Şaktanlı, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, müziğin doğru kullanılmasıyla hastalıkla sonuçlanacak birçok sorunu engelleyeceğini belirtti. Rektör Battal, “Sağlıkta önleyici hekimlik dediğimiz bir olay var. Dolayısıyla önleyici hekimliğin temel ilkesi hasta olmadan önce, hastalığa giden sorunlu yolları kapatmaktır. Aslında müzik, koruyucu hekimlikten önce doğru kullanılırsa hastalıkla sonuçlanacak birçok şeyi engeller. Hastalıkların en temelinde yatan unsur strestir. Stres bütün hastalıkların öncüsüdür. Hastalığa giden yolu engelleyen unsurlar, stresin de önüne geçer. Eğer siz duygulara hitap edebiliyorsanız, hastalığın büyük bir oranına çözümü temin etmişsiniz demektir. İşte bizim müziğimiz de duyguyla eşdeğerdir ve iç içedir” dedi.

Hastanelerde müzikle terapi bölümlerinin açılması tavsiyesinde bulunan Battal, bu bölümün ileride ders olarak okutulabileceğini kaydetti.

Daha sonra bir konuşma yapan Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Cem Şaktanlı ise, Türkiye’de müzikle sağlığın tartışıldığı bir kongrenin daha önce yapılmadığını belirterek, “Bizlerde Türkiye’nin en doğusundan bu işi başlatalım dedik. Daha sonra geri dönüşlerden gördük ki bu alanın çok fazla çalışmaya ihtiyacı var. Bu alanla ilgili dünyada çok güzel çalışmalar var. Osmanlı döneminde de bu alanla ilgili büyük çalışmalar yapılmış ve uygulamaları yapılmıştır. Bu yönüyle önemli olduğunu düşündüğümüz bir kongredir. Umarım beklentileri karşılayacak bir sonuç çıkar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, Türk Müziği Devlet Konservatuarının hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti.