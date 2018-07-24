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24 Temmuz 2018 Salı 10:15

Van’da yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı çalışmalar kapsamında 26 kilometrelik 5 mahalle yolunu asfaltla buluşturuyor.Van Büyükşehir Belediyesinin yaşanır bir Van için kent genelinde başlattığı yol çalışmaları aralıksız...

Van'da yol asfaltlama çalışması
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Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı çalışmalar kapsamında 26 kilometrelik 5 mahalle yolunu asfaltla buluşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin yaşanır bir Van için kent genelinde başlattığı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarla birlikte Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Tuşba ilçesine bağlı Akçift, Kelle, Yeniköşk, Yeniköy ve Aşit mahalle yollarında dolgu, genişletme ve sanat yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından 26 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapılacak. Bu yılsonuna kadar yapılması planlanan 5 mahalle yolu, 2 milyon 900 bin TL’ye mal olacak.

Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışması yaptığı mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
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