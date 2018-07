Van’daki oda ve STK’lardan ‘Fatih Çiftçi’ ricası

Van’daki 32 oda ve sivil toplum kuruluşu, Fatih Çiftçi’nin yeni hükümet sisteminde yer almasını talep ettiler.

“Cumhurbaşkanımızdan ricamızdır” başlığıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Organize Sanayi Bölgesi, TÜMSİAD Van Şubesi, MÜSİAD Van Şubesi, TES-İŞ Van Şubesi, TÜRK-İŞ Bölge Temsilciliği, PERDER Van Şube Başkanlığı, Van Ticaret Borsası, Van SMMM Odası, Van İŞGEM, VASİAD, VANGİAD, VANSİAD, Van Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, VİŞAD, Fırıncılar, Lokantacılar Esnaf Odası, HAK-İŞ Van Şube Başkanlığı, Van Demirciler Tornacılar Odası, Van Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Tuşba Ziraat Odası, Van Kahveciler Odası, Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, Van İli ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Kooperatifi, Van Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, S.S. Yeni Marangozlar Sanayi Sitesi, S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Van Emlakçılar Derneği ve Van Genç Sanayiciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin imzasıyla yayınlanan bildiride, “İlimize son yıllarda başta sağlık, eğitim, ulaştırma, turizm, dış ticaret, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlar, ilimizin çekim merkezi olmasını sağlamış, bu gelişimden ve yatırımlardan her birey ziyadesiyle faydalanmıştır. İlimize son yıllarda yapılan yatırımların tamamı çok kıymetlidir. Ancak bu yatırımların içerisinde yer alan Kapıköy Sınır Kapısının modernizasyonu; ilimiz ve ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir. İlimizin 50 yıllık hayali olan Kapıköy Gümrük Kapısının yenilenmesine ilişkin projede Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcımız Fatih Çiftçi’nin büyük emekleri vardır. Çiftçi, göreve geldiği günden buyana kentimizde kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında büyük emek vermiştir. 2016 yılından buyana ülkemizin dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesinde büyük emekleri olan Çiftçi, hizmetleriyle herkesin gönlünde taht kurmuştur. İlimizde yaşayan her birey 2 yıl gibi kısa bir sürede Bakan Yardımcımızın özverisine ve hizmete adanmışlığına tanıklık etme şansı yakalamıştır. Bu sürede hayata geçirilen projeler kentimizin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sunmuştur. Kentin yararına olacak her girişim hızlandırılmış ve hayata geçmesi için çaba gösterilmiştir. Gerek halkımızın gerekse biz sivil toplum kuruluşlarının taleplerini canı gönülden dinleyen ve kapılarını sonuna kadar açan Bakan Yardımcımızın emeklerini halkımız ve iş dünyamız hiçbir zaman unutmayacaktır. Yeni oluşturulacak hükümet sisteminde hemşehrimiz olan Bakan Yardımcımızın görev alması, sınır kenti olan ilimizin bu dönem yakaladığı ivmeyi kaybetmemesine ve yeni hizmetlerle tanışmasına katkı sunacaktır. Bunun yanı sıra devam eden projelerin kısa sürede tamamlanmasına katkı sunarak, halk-bürokrasi ilişkisini asgari düzeye indirecektir. İlimizde yaşamını sürdüren sanayici, iş adamı, girişimci, sivil toplum kuruluşları, yani Van’a hayat veren bütün paydaşların ortak görüşü Fatih Çiftçi’nin yeni hükümet sisteminde ilimizi temsilen yer alması ve ilimizin bunu hak ettiği yönündedir. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak Fatih Çiftçi’nin yeni hükümet sisteminde yer almasını ümit ediyor, bu talebimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin takdirine arz ediyoruz” denildi.