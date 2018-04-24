Van’daki okullarda kuru üzüm dağıtımı

5 hafta sürecek program kapsamında Van ilinde 923 okuldaki 126 bin öğrenciye salı ve perşembe günleri üzüm dağıtılacağı belirtildi.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çifci, kuru üzüm dağıtımı hakkında bilgiler vererek, ülke genelinde resmi anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine salı ve perşembe günleri uygulanacağını belirti.

Kuru üzüm dağıtım programına Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Van İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa başlattığı ’Kuru üzüm dağıtımı’ projesi kapsamında Sevgili Öğretmenim Anaokulunda üzüm dağıtımı yapıldı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Sevgili Öğretmenim Anaokulunda öğrencilere kuru üzüm dağıtıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa başlattığı ’Kuru üzüm dağıtımı’...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.