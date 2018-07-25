Van’ın kandilleri 28 şehri aydınlattı

Yaşayan Şehirler Platformu liderliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Yaşar Üniversitesinin akademik işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Van Valiliğinin destekleri, DEÜ Univercity Park ve...

Yaşayan Şehirler Platformu liderliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Yaşar Üniversitesinin akademik işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Van Valiliğinin destekleri, DEÜ Univercity Park ve Van Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğu ile 3 ana kategoride yılın 28 ödülü, İzmir’de buluşan şehir liderlerine takdim edildi.

Şehirlerdeki paydaşların şehirleri için yaptıkları çalışmalarda süreç farkındalıklarının artırılması, kentlerinin geleceklerini şekillendirecek doğru proje ve uygulamalarının desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi ve fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zeminin oluşturulması amaçlarıyla düzenlenen Şehir Ödülleri 2018 Programı’na valiler, belediye başkanları, rektörler, kalkınma ajansı genel sekreterleri, kaymakamlar ve akademisyenler katıldı.

Şehir Ödülleri 2018 Programı’nda Van’ı Vali Yardımcısı ve Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van İl Müze Müdürü Erol Uslu, DAKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Harun Örnek, birim uzmanları Hakan Kaplan ve Ayşe Kübra Demirel ile Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftçi temsil etti.

Her yıl tarihi öneme sahip bir kandilin seçildiği programda, 2018 yılı Şehir Ödülleri Programı için DAKA, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Müze Müdürlüğünün katkılarıyla hâlihazırda Van Müzesinde kayıtlı olan Selçuklu dönemine ait bronz bir kandil seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından anlamlandırılarak el işçiliği ile belirli sayıda üretilen kandiller, tüm ödül kategorilerinde başarılı olan proje sahiplerine takdim edilerek Van ilinin zenginliği vurgulandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunu üstlendiği programda, işbirliğinden dolayı Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Van Valisi Murat Zorluoğlu’na takdim edilen kandili, Van Vali Yardımcısı ve Gevaş Kaymakamı İshak Çınar aldı.

DAKA’nın yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetleri, Umut Işığı Ödülü “Destinasyon Planlama Ödülleri” başlığı altında yer alan “Yılın Altyapı Projesi” ödülünü almaya hak kazandı. Verilen ödülü DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray adına Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı Harun Örnek aldı. Ödül takdimi esnasında bölgemizin ve özellikle Van’ın güneş enerjisi alanındaki potansiyeline ve DAKA’nın bu alanda yaptığı yatırım ve çalışmalara değinen Örnek, sektörde faaliyet gösteren yatırımcıların bölgede yatırım yapmaları için birçok nedenlerinin olduğunu ve fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Program kapsamında ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı fuaye alanında Van Fotoğrafçılar Derneği işbirliğiyle “Güneş’in Başkenti Van” başlıklı fotoğraf sergisi düzenlendi. Van’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin anlatıldığı sergide, Van ilinin güzellikleri program katılımcıları ile paylaşılarak gelen misafirlere Van’ın tanıtım materyalleri takdim edildi.