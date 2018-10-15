Vanlı hayırseverden eğitime destek

Antalya’da yaşayan Vanlı hayırsever Cemil Avcı, Muradiye ilçesinde 640 öğrenci kapasiteli okul yaptıracak.

Van Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, göreve başladıkları andan itibaren Van’da eğitim meselesini en öncelikli işler arasına aldıklarını ifade ederek, Van’da eğitim kalitesinin yükseltilmesi için üç ana hedef belirlediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, “Bunlardan bir tanesi, Van’da derslik eksikliklerinin süratle tamamlanması, ikincisi başta LYS ve üniversite giriş sınavları olmak üzere akademik başarının arttırılması ve Van’ın bu sınavlarda Türkiye genelinde daha iyi yerlere çekilmesi, üçüncüsü de bilhassa ortaöğretimdeki düşük okullaşma oranının yükseltilmesiydi. Bu üç hedef doğrultusunda il milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, kaymakamlıklarımız ve valiliğimiz geçtiğimiz yıldan bu tarafa çok yoğun çalışmalar sergiledi. Bu çalışmaların sonucu olarak da bu hedeflere önemli ölçüde yaklaştığımızı ifade etmek isterim. Milli eğitim müdürlüğümüzün yaptığı özverili çalışmalar neticesinde okullaşma oranının arttırılması hedefine ulaştık. Geçen sene temmuz ayında ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 59 iken, bu yıl bu oran yüzde 95’in üzerine çıkarıldı. Böylece okullaşma oranı itibariyle Van, Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bu, kağıt üzerinde yapılmış bir çalışma değil; idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, muhtarlarımızla, velilerimizle birlikte yaptığı özverili çalışmanın neticesinde elde edilmiş bir başarıdır. Bu başarıdan dolayı milli eğitim müdürümüzü ve onun şahsında bütün milli eğitim personelini, çalışanlarını kutluyorum. Bir başka önemli hedefimiz, akademik başarının il genelinde yükseltilmesiydi. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar, okullarımızdaki destekleyici kurslarımız, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin bu noktada özveriyle çalışmaları neticesinde çok şükür Van, akademik başarı bakımından da Türkiye’deki o eleştirilen yerini, çok daha iyi noktaya çekti. Bu noktada geçtiğimiz yıl belediyeleri de işin içerisine katarak eğitime destek noktasında ‘Sürekli Eğitim Merkezleri’ açmıştık. Buralarda gençlerimizi, çocuklarımızı üniversiteye hazırlıyorduk ve bu sene bu sürekli eğitim merkezlerimizden mezun olan çocuklarımızın, üniversite sınavındaki başarıları muhteşem. İl merkezindeki ‘Sürekli Eğitim Merkezimizde’ yaklaşık 800 gencimiz yıl boyunca eğitim görmüştü. Oradan mezun olan çocuklarımızın 200’ü dört yıllık üniversite kazandı. Bu, çok büyük bir başarıdır. Bu başarı, bu yıl bizim sürekli eğitim merkezlerinin kapasitesini arttırma ve orada çocuklarımıza daha iyi bir eğitim verme noktasında bizi motive etti” ifadelerini kullandı.

Van’daki eksik okul ve derslik sayısının arttırılması yönündeki hedeflerine Vanlı iş adamlarından destek geldiğini ifade eden Zorluoğlu, “Bugün bir hayırsever vatandaşımızın bir ilçede bağış şeklinde bir okul yapması konusudur. Bu, tam bizim Van’daki eksik derslik sayısı, eksik okul sayısını artırma noktasındaki hedefine uyumlu bir durumdur. Biz valilik olarak belediyelerimizi de işin içine katarak Van’da en önemli sorunlardan biri olan okul arsası meselesini geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla büyük oranda halletmiştik. Birçoğu kamu kurum ve kuruluşuna, belediyemize ait arsaları okul alanlarına ayırdık. Fırsat bizdeyken, eldeyken eğitime bu noktada pozitif ayırımcılık yaptık ve büyük oranda arsa meselesini çözdük. Ancak milli eğitim, sadece devletin yapacağı yatırımlarla kurtarılacak, üstesinden gelinebilecek bir alan değil. Burada hayırsever vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın da bize destek olmaları gerekiyor. Bunu değişik vesilelerle kamuoyuyla paylaşmıştık. Çok şükür bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Bugün Çatak ilçemizde benzer şekilde bir hayırsever vatandaşımızın yaptığı okul, şu anda açılıyor. Yine Muradiye ilçemizde; 640 öğrenci kapasiteli 16 derslikli bir okul binası, saha tanzimi ve çevre düzenlemesi, anahtar teslimi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığımıza, valiliğimize devredilecek. Bunun protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Hayırsever vatandaşımız Cemil Avcı kardeşimiz ile biraz sonra imzalayacağımız bu protokolle, bu okulu çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmış olacağız. Ben şahsım ve devletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah okul tamamlandığında bizde kendilerine küçük bir jest yaparak okula Esmer, Sevdin ve Cemil Avcı ismini vereceğiz. Bütün bu süreçler valiliğimiz ve milli eğitim müdürlüğümüzün denetimi altında gerçekleştirilecek ve Mevlam nasip ederse açılışını da biz Muradiye’de gerçekleştiririz. Bu tür örnek davranışların artarak ilimizde devam etmesini ve devletimizin milli eğitim alanındaki çalışmalarına, hayırsever iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın desteğinin artarak devam etmesini yürekten temenni ediyor, tekrar hayırsever vatandaşımız Cemil Avcı’ya teşekkür ediyor, okulumuzun ilimiz için, ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cemil Avcı ise, özellikle Rusya’da yaşayan oğlu Turan Avcı’nın büyük desteğinin olduğunu ifade ederek, "Van güzel. Ben tüm iş adamlarını böyle hayırlı işler yapmaya davet ediyorum. İlimize, memleketimize yardım yapmak çok iyidir” dedi.

Törene Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel de yer aldı.