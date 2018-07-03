Vanlı muhtarlar İspanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesine verdiği özel öneme istinaden başlatılan muhtarların yurt dışı gezileri, Vanlı muhtarların da projeye dahil edilmesiyle devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen, muhtarların farklı ülkelerin yerel yönetim anlayışlarını yerinde görmelerini ve değişik kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, valilikçe belirlenen 10 muhtar, İspanya’da Van’ı temsil edecek. Vanlı muhtarlar, 9-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında ülke çapından kafileye dâhil olacak diğer meslektaşlarıyla İspanya’nın Endülüs bölgesinde çeşitli temaslarda bulunacak ve kendilerine Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Yurt dışına çıkmadan önce Vali Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret eden muhtarlar, devletin kendilerine sunduğu bu imkândan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ifade ederek, tüm masrafların sponsorlar tarafından karşılanacağı bildirilen İspanya seyahatinde, Türkiye’yi ve Van’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Vali Murat Zorluoğlu da, muhtarlara seyahat öncesi nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, İspanya’dan güzel tecrübelerle ayrılmalarını ve kazasız belasız gidip dönmelerini diledi.