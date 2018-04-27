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27 Nisan 2018 Cuma 13:20

Vanlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Van’dan 164 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.Van’dan 5 bin öğrencinin Türkiye’nin farklı illerini ziyaret edeceği projede çerçevesinde Muradiye...

Vanlı öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı
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İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Van’dan 164 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.

Van’dan 5 bin öğrencinin Türkiye’nin farklı illerini ziyaret edeceği projede çerçevesinde Muradiye ilçesinden 164 öğrenci, bugün Çanakkale iline gönderildi. Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen uçakla, Van Ferit Melen Havaalanından uğurlanan öğrenciler, ilk kez il dışına çıkmanın heyecanını yaşadı.

Vanlı öğrencileri uğurlayan İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanının yazıldığı güzel Çanakkale’ye öğrencileri göndermekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, proje sayesinde öğrencilerin ecdadını ziyaret etme imkanı bulacağını ifade etti. Birçok öğrencinin ilk kez il dışına çıkma şansı bulduğunu belirten Atlı, projenin kardeşlik köprülerinin pekişmesi, iller arası diyalog, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar edinmesi, birbiri ile kaynaşması, ülkenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmesi ve bilgi sahibi olması açısından iyi bir çalışma olduğunu, ziyaretin çocukların istikbaline ışık tutacağına inandıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de, öğrencileri Çanakkale iline uğurlayarak, gezi kapsamında güzel vakit geçirmelerini diledi.
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