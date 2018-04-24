Vanlı öğrenciler İzmir’e uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Van’dan 165 öğrenci İzmir’e uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında başlatılan “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında yapılan geziler tüm hızıyla sürüyor. 21 ilden 50 bin öğrencinin farklı şehirleri gezeceği projenin Van ayağında ise bugün Edremit ilçesinden 165 öğrenci İzmir’e uğurlandı.

Van Ferit Melen Havaalanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından uğurlanan öğrenciler, ilk kez il dışına çıkmanın heyecanını yaşadı.

Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen projeyle daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, İzmir’de valilikçe hazırlanan program dâhilinde şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezme fırsatı bulacak.