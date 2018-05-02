Vanlı yüzücüler Türkiye finalinde

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri, faklı kategorilerde rakiplerini geride bırakarak Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışmaları Türkiye Finaline çıkmaya hak kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Van’ın ev sahipliğinde Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Tunceli, Şanlıurfa, Van ve Mardin illerinden birçok yüzücünün katılımı ile gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Yüzme Yarışması tamamlandı. Yarışmada 24 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan Vanlı yüzücüler; erkekler ve kızlar kategorisinde ise Van’a takım halinde birincilik kupası kazandırarak, 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Karabük’ün ev sahipliğinde yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Finaline katılmaya hak kazandılar.

Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Mustafa Iğdır, Van’da yüzme branşına ilgi ve katılımın her geçen gün biraz daha arttığını belirterek, “Bu artış ise bizlere yeni sporcular kazandırmakla birlikte kendi sporcularımızın da başarılarına başarı ekliyor. Havuzumuzda antrenör arkadaşlarımız ile birlikte son 3 yılda sıkı ve düzenli antrenmanlar sonucu birçok yarışmalara katılarak ilimizin adından sıkça bahsettirdik.

En son ise il müdürlüğümüzün ev sahipliğinde 12 ilden 325 yüzücünün katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışmasında ilimize 48 madalya ile kız ve erkek kategorilerinde takım birinciliği kazandırarak 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Karabük’te yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Finaline katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye finallerine bu sezon açık farkla katılım sağlıyoruz. İlimizi Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri olarak temsil edeceğiz. Katılacağımız Türkiye finallerinde sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. İlimizi en iyi şekilde ve başarıyla temsil edeceğiz. İlimizde son 3 yıldır disiplinli ve düzenli antrenmanlar sonucunda eğitimlerimizin ne kadar önemli düzeye geldiğini görüyoruz. Milli takım hedefimize ise emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Yarışmasına katılarak Van’a ferdi ve takım olarak birçok madalya ve kupa kazandıran yüzücüleri ve antrenörlerini tebrik eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, “Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemizin birçok ilinde sporun yaygınlaştırılması, altyapı sağlanması ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenen ve 12 ilden 325 sporcunun katılımı ile ev sahipliğini yaptığımız Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarı Final Yarışmasına katılarak ilimize ferdi ve takım halinde farklı kategorilerde toplamda 48 madalya ve kupa kazandırarak ANALİG Yüzme Türkiye Finaline ise ilimiz adına kulaç atma başarısı gösterecek olan bütün yüzücülerimizi ve bu zorlu yarışmalarda yüzücülerimizin yanında olup onları yarışmalara en güzel şekilde hazırlayan bütün antrenör arkadaşlarımızı, ilimize kazandırdıkları başarılarından dolayı bir kez daha yürekten kutluyoruz. İlimizde sporun daha fazla yaygınlaştırılması ve altyapı sağlanması amacıyla tüm branşlarımızda olduğu gibi yüzme branşımızda da altyapıya çok önem veriyoruz. Bu anlamda genç sporcularımız ile katıldığımız birçok müsabakalardan da önemli dereceler elde ediyoruz. İlimizi 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Karabük’te yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Finalinde temsil etme hakkı kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.