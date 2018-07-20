VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:06

VASKİ ekipleri binlerce rögar kapağını değiştiriyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VAKSİ) Genel Müdürlüğü, yıllarca birçok caddede büyük sorun teşkil eden binlerce rögar kapağını değiştirmeye başladı.Van ve Su Kanalizasyon İdaresi, kent genelindeki 3 bin 200 rögar kapağı için çalışma...

VASKİ ekipleri binlerce rögar kapağını değiştiriyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VAKSİ) Genel Müdürlüğü, yıllarca birçok caddede büyük sorun teşkil eden binlerce rögar kapağını değiştirmeye başladı.

Van ve Su Kanalizasyon İdaresi, kent genelindeki 3 bin 200 rögar kapağı için çalışma başlattı. Çalışmaların ana arterler ve trafik yükü fazla olan caddeler başta olmak üzere tüm il genelinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Ekipler, yol kotundan yukarı kalan veya düşük olan kanalizasyon bacası kapaklarını değiştirme işlemlerine devam ediyor. Bu tür bacaların sürüş emniyeti ve rahatlığı için de sorun teşkil ettiğinden değiştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle zarar gören veya yol kaplaması altında kalan kanalizasyon bacalarının değişimi trafik emniyeti açısından da büyük önem arz ediyor. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla il genelinde 3 bin 200 baca değişikliği gerçekleştirilecek. Yol geçişinde rahatsızlık vermeyecek şekilde yol ile aynı seviyede baca yükseltme işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda havalandırma görevi de gören bacaların yenilenmesi ile oluşabilecek kokular giderilirken, gaz sıkışmasının önüne de geçilmektedir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku