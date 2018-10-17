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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:53

Vaski tarafından 8 mahalleye 26 kilometre yeni su hattı çekildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), İpekyolu ilçesine bağlı sekiz mahalleye daha su hattı çekerek yaşanan sıkıntılara son verdi.Kırsal mahallelere yıllardır ihmal edilen hizmetleri götürmek için yeni çalışmalar imza atan VASKİ, sekiz...

Vaski tarafından 8 mahalleye 26 kilometre yeni su hattı çekildi
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), İpekyolu ilçesine bağlı sekiz mahalleye daha su hattı çekerek yaşanan sıkıntılara son verdi.

Kırsal mahallelere yıllardır ihmal edilen hizmetleri götürmek için yeni çalışmalar imza atan VASKİ, sekiz mahalleye toplamda 26 kilometrelik su hattı çekti. Aynı zamanda yeni su hattı çekilen bazı mahallelere de yeni kaptaj yapımı, içme suyu deposu, vana odaları ve çeşme yapımı da gerçekleştirildi. İpekyolu ilçesine bağlı Aşağı Çitli’ye 9 bin 500, Baklatepe’ye 800,Köşebaşı’na 350, Aşağı Bakraçlı’ya bin 300, Karagündüz’e 6 bin, Gövenek’e 3 bin 200, Yukarı Gölalan’a 3 bin 400, Erçek’e ise bin 500 metrelik yeni su hattı çekimi yapılarak yaşanan susuzluk derdi sona erdirildi. 6 köyün içme suyu şebekesi tamamlanarak su verilirken Yukarı Göalan ve Erçek mahallelerinde çalışmalar devam edecek. VASKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, bu mahallelerde devam eden çalışmaları takip ederek, yerinde incelemeler yaptı. Çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Aşağı Çitli Muhtarı Refik Gülçiçek ile Karagündüz Muhtarı İzzetin Şahin, “Yıllardır çektiğimiz susuzluk derdimiz son buldu. Bizim sesimizi duyan ve başvurduğumuz andan itibaren çalışma başlatan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile tüm ekibine teşekkür ederiz” dediler.
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