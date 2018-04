VASKİ’de kadroya geçen işçilerden teşekkür

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (VASKİ) kadroya geçiş yapan çalışanlar, kadroya geçişlerinde emeği olanlara teşekkür ettiler.

Yıllardır taşeron işçisi olarak kurumlarda görev yapan hizmet alımı çalışanlarının kadroya alınması büyük sevinçle karşılandı. VASKİ binasında bir araya gelen işçiler, mutluluklarını iş arkadaşlarıyla paylaştılar. 2017 yılının Aralık ayında yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçiliğinden kadroya geçiş yapan çalışanlar, bu süreçte büyük emekler harcayan, yılların kanayan yarasına merhem olan herkese teşekkür ederiz diyerek, “emeğe sahip çıkanlara minnettarız” dediler.

Kadro alan çalışanlar, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş’a, işçinin hakkını her zaman savunan Hak İş Konfedarasyonu ve Hizmet -İş Sendikası yetkililerine teşekkür ederiz” açıklamasında bulundular.

Kadro alan çalışanlar, yıllardır bir belirsizlik içinde çalıştıklarını, seslerini duyuramadıklarını, temel sosyal haklardan mahrum kaldıklarını, bu süreçle birlikte ilk kez huzurlu bir iş güvencesine kavuştuklarını belirterek, bundan sonra çocuk, giyim, yakacak, bayram, evlenme, doğum ve eğitim yardımı gibi sosyal haklardan da faydalanacaklarını söylediler. Ücretlerinin insani yaşam koşulları seviyesine çıkarıldığını, mağduriyetlerinin giderildiğini ifade çalışanlar, bunun için emeği geçen herkese minnettar olduklarını, yapılan bu değişiklik ile hayatlarının değiştiğini ve yıllardır hayali ile yaşadıkları kadroya kavuştuklarını belirttiler. Çalışanlar, kadro alan işçilerle birlikte onların geçimlerini temin ettikleri binlerce aileyi de memnun ettiğini ve bu mutluluğun her evde her ilde her ilçede yaşandığını ve bunun için emeği geçenleri dualarla andıklarını, bu hakkı kendilerine verenleri ömür boyu unutmayacaklarını sözlerine eklediler.

Hizmet İş Sendikası Van Şubesi Temsilcisi Lokman Ertaş ise, işçileri temsilen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’a teşekkür etti.