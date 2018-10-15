VASKİ’den kaçak su ile etkin mücadele

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Kaçak su ile mücadele eden Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Kaçak Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ev bağlantıları ve sayaçsız evleri tek tek tespit ediyor. Hizmet Denetim Sistemi (HDS) ile kaçaklarla daha acil ve anında mücadele eden ekipler, kaçak su tespiti sırasında ekiplere cep telefonu üzerinden konum atarak hızlı ve etkin çözümler üretiyor. VASKİ ekipleri, sayacının olmadığını tespit ettikleri vatandaşın kuruma gelmesine gerek bırakmadan hem abonelik işlemlerini hem de sayaç takma işlemini gerçekleştiriyor.

VASKİ’den yapılan açıklamada, kaçak su kullanımının önüne geçmek ve oranı yılsonuna kadar asgariye indirmek için ekiplerin çalıştıkları belirtilerek, “Tüm mahallelerde denetimlerini artıran ekiplerimiz, yasaların belirlediği oranlarda en ağır cezaların verilmesi için tutanaklar düzenliyor. Kaçak su kullanım oranı, yapılan çalışmalarla 2018 yılında yüzde 55’e kadar düşürüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 63 olarak gerçekleşmişti. Kaçak su kullanımı ciddi bir suç teşkil ediyor. Kaçak su kullananların aslında ücretini zamanında ödeyen duyarlı abonelerin hakkını da gasp ettiği bir gerçektir. VASKİ ekiplerinin kaçak su ile mücadelesi, tüm mahallelerde etkin bir şekilde devam edecek” denildi.