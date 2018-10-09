VASKİ’den ‘Mavi Bayraklı’ plaja su hattı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Mollakasım Mahallesi sahilinde faaliyete geçen ‘Mavi Bayraklı’ plaja su hattı götürme çalışmalarında sona gelindi.VASKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle turistik...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Mollakasım Mahallesi sahilinde faaliyete geçen ‘Mavi Bayraklı’ plaja su hattı götürme çalışmalarında sona gelindi.

VASKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle turistik yerlerin su ihtiyacı için yeni projeler hayata geçiriliyor. Tuşba Belediyesi’nin Mollakasım Mahallesi sahilinde hizmete aldığı kentin ilk ‘Mavi Bayraklı’ plajına su hattı çekme çalışmalarda yoğun mesai harcanıyor. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, ekipleri ziyaret ederek çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

Plaja 7 bin 250 metrelik bir hat çekimi gerçekleştirilirken, 300 metreküplük bir depo yapımı da devam ediyor. Mollakasım Mahallesi ve plaj ihalesi kapsamında isale hattı ile birlikte yapılan 300 metreküplük deponun yapımının kısa sürede bitirilerek suyun verilmesi sağlanacak.