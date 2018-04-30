VASKİ’den Saygın’a su müjdesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), yıllardır hizmetten mahrum bırakılan yerleşim yerlerine öncelik vererek, halkın sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

2018 yılı içerisinde birçok mahallede hizmet atağına geçecek olan VASKİ, bilhassa su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerinin tespitini yaparak buralara öncelik tanıyacak. Van’ın Çatak ilçesine bağlı Teknecik Mahallesi Saygın mezrasına giden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, mahalle halkı ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Abukan’dan bilgiler alan Tekataş, mahalleye bağlı Saygın mezrasında su sıkıntısının yaşandığını, bunun için gereken çalışmanın yapılacağı müjdesini verdi.

Mahalle halkı ile görüşen Tekataş, mezrada da incelemelerde bulunarak, yapılacak sondaj yeri ile ilgili bilgiler aldı. Çocuklarla da yakından ilgilenip hediyeler veren Tekataş, şimdiye kadar ihmal edilen, hizmetten mahrum bırakılan yeni yerleşim yerleri için Vali Murat Zorluoğlu’nun da öncülüğünde yeni hizmet hamlesi gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Vatandaşımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Bizler de bizzat sahaya çıkarak yerinde incelemeler yapıyor, halkımızla bir araya geliyoruz. Saygın mezramızın sakinlerini de suya kavuşturmak için yeni sondaj açarak bu sıkıntıdan kurtarmış olacağız” dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’a, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de eşlik etti.