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11 Ekim 2018 Perşembe 13:10

VASKİ’den terfi merkezlerine SCADA sistemi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 4 yerde kurulan atık su terfi merkezini uzaktan takip sistemi olan “Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA)” ile kontrol altına aldı.Terfi merkezlerini gezerek incelemelerde bulunan...

VASKİ'den terfi merkezlerine SCADA sistemi
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 4 yerde kurulan atık su terfi merkezini uzaktan takip sistemi olan “Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA)” ile kontrol altına aldı.

Terfi merkezlerini gezerek incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, teknik personelden SCADA sistemi ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Çayırlı, tesisleri uzaktan takip için kurulan SCADA sistemi ile anlık takip ettiklerini ve zamanında müdahale edebildiklerini belirterek, böylelikle hiçbir olumsuzluğa mahal verdiklerini kaydetti. Yüniplik, Eminpaşa, Yalı ve Fidanlık mahallelerinde kurulan atık su terfi merkezlerine SCADA sisteminin entegre edildiğini söyleyen Emrah Çayırlı, “Atık su terfi merkezlerini inşa ettikten sonra görevimiz bitmiyor. Çağın getirdiği gereklilikleri de tesislerimize entegre ediyoruz. Tesislerimizdeki tüm verileri tek bir noktadan takip etmeye olanak veren SCADA sistemi sayesinde anlık verileri depolayıp, tesislerde yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıyı önceden tespit edip önüne geçebiliyoruz” dedi.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonundan takip imkânı veren SCADA sisteminin bu açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Çayırlı, “Önceleri arızalardan 185’e yapılan başvurularla haberdar olabiliyorduk. Bu da zaman kaybına ve işlerin aksamasına yol açıyordu. Ancak şu anda SCADA sistemine arızalar anlık düştüğü için zaman geçirmeden müdahale imkânına sahibiz. Yoğun nüfus barındıran mahallelere kurulan terfi merkezleri, gelen atık suyu merkez arıtma tesislerine yönlendirme işlevi görüyor. Buradaki arızaların anlık giderilmesi çok önemli. VASKİ olarak Genel Müdürümüz Ali Tekataş’ın öncülüğünde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sistemlerimize entegre etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
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