VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 13:11

VASKİ’nin ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi.Yoğun çalışma temposu ile çalışan VASKİ ekipleri, yorgunluklarını sosyal faaliyetlerle gidermeye çalışıyor....

VASKİ'nin ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi.

Yoğun çalışma temposu ile çalışan VASKİ ekipleri, yorgunluklarını sosyal faaliyetlerle gidermeye çalışıyor. Bir ay süren futbol turnuvasında birimler centilmence mücadele etti. Final maçında ise VASKİ Erciş Şube Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekibi karşı karşıya geldi. Final maçında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı mağlup eden Erciş Şube Müdürlüğü, şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvada ikinciliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, üçüncülüğü İşletmeler Daire Başkanlığı, dördüncülüğü ise İçme Suyu Daire Başkanlığı takımı kazandı.

Final maçı sonrası düzenlenen ödül törenine katılan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Genel Müdür Ali Tekataş’ın da büyük destekleri ile bu turnuvayı düzenlediklerini belirterek, “Genel Müdürümüz, personelin sosyal aktivitelere katılması için sürekli teşvik ediyor. Ekiplerimize göstermiş oldukları çabadan ve centilmence oyundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Çayırlı, oyunculara kupa ve eşofman takımı hediye etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku