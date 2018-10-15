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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:42

VEDAŞ, tüketici memnuniyeti için toplandı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), “15. Koordinasyon Toplantısını” 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Van’da bulunan şirket merkezinde gerçekleştirdi.VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dağıtım...

VEDAŞ, tüketici memnuniyeti için toplandı
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), “15. Koordinasyon Toplantısını” 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Van’da bulunan şirket merkezinde gerçekleştirdi.

VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dağıtım Direktörü Ali Aydın, Destek Hizmetler Direktörü Nilüfer Orkan Kılıç, Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, il ve grup müdürleri ile süreç yöneticileri katıldı. 2018 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait gerçekleşmelerin değerlendirildiği toplantıda, tüketicilerine batı standardının da üzerinde hizmet vererek memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini ifade eden VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol, “Kaçak elektrik ile mücadele, işletme, yatırım, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal iletişim, teknolojik yatırımlar, tüketici memnuniyeti ve paydaş ilişkileri ile personel performansı gibi konuları değerlendirdiğimiz koordinasyon toplantımızda, tüm faaliyetlerimizi mercek altına alarak şirketimizin bir nevi röntgenini çektik. Ayrıca, elektrik şebekemizi kışın zorlu şartlarına hazırlamak için Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizde yapılan çalışmaları değerlendirerek, hizmet bölgemizin genelinde enerji arzında en ufak bir aksama yaşanmaması için alınan önlemleri istişare ettik ve kararlar aldık. Sonuç olarak; bölgemizde insanlarımızın memnuniyetini arttırmak için her türlü imkân ve kapasitemizle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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