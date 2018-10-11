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11 Ekim 2018 Perşembe 09:43

VEDAŞ’tan kış mevsimi öncesi uyarı

Van’da havaların soğumaya başlaması ile artan kaçak elektrik kullanımı nedeniyle bazı mahallelerdeki trafolar kullanılamaz hale geldi.Şehir merkezinde ya da sınırın sıfır noktasında yaşayan tüm tüketicilere kaliteli enerjiyi kesintisiz...

VEDAŞ'tan kış mevsimi öncesi uyarı
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Van’da havaların soğumaya başlaması ile artan kaçak elektrik kullanımı nedeniyle bazı mahallelerdeki trafolar kullanılamaz hale geldi.

Şehir merkezinde ya da sınırın sıfır noktasında yaşayan tüm tüketicilere kaliteli enerjiyi kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için rekor sayıda projeyi rekor bütçelerle hayata geçirdiklerini dile getiren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, yaklaşan kış mevsimi öncesi uyarılarda bulundu.

Kesinti süre ve sıklığı ortalamasında batı standartlarını yakalamayı, dolayısıyla da tüketici memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Okuducu, “Yatırımlarımıza en büyük zararı kaçak elektrik kullanan şahıslar vermektedir. Havaların yeni yeni soğumaya başladığı bugünlerde özellikle akşam saatlerinde şebekede oluşan aşırı yüke bağlı olarak trafolarımız, iletkenlerimiz ve kablolarımız zarar görmeye başladı. Kaçak elektrik kullanımına tenezzül eden şahıslar, kendisiyle aynı trafodan enerji alan komşularının karanlıkta kalmasına neden oluyor. Dürüst vatandaşımızın haklarını korumak ve yaşam kalitesine zarar verilmesini engellemek için abone bazlı tesisat kontrollerimizi sıklaştırdık. Geçtiğimiz kış mevsiminde olduğu gibi kaçak elektrik kullanımına bağlı arızaları en aza indirmek için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da kaçak elektrik kullanan şahısları tespit etmeleri durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimize ya da 0 538 655 28 28 numaralı whatsapp ihbar hattımıza bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Bu ihbarlarda kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.
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