VEDAŞ’tan ‘kuşkonmaz montajı ve orta gerilim izolasyon’ çalışması

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) lisans bölgesinde, kuş göçleri ve tarım alanlarının ekim ve biçim zamanında kuşların elektrik şebekesine temas ederek ölmesini önlemek amacıyla bir dizi çalışma başlattı.Bu kapsamda başlatılan...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) lisans bölgesinde, kuş göçleri ve tarım alanlarının ekim ve biçim zamanında kuşların elektrik şebekesine temas ederek ölmesini önlemek amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda başlatılan kuşkonmaz montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Sürdürülebilir doğal yaşamı, ekolojik dengenin devamlılığını ve tüm canlıların yaşama hakkını önemsediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Yaz aylarında sürü halinde tarım arazilerine gelen göçmen kuşlar, elektrik şebekemize temas sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiriyorlar. Bu nedenle VEDAŞ olarak kuş çarpılmalarını önlemek için kuşların yoğun olarak şebekemize temas ettiği bölgelerde kuşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen esnek malzemeden yapılmış ‘kuşkonmaz’ aparatlarının montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

Kuş çarpılmalarının elektrik arızalarına da neden olduğunu vurgulayan Okuducu; “Bugüne kadar Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ile bağlı ilçelerinde, köy ve mezralarda 50 bin civarında kuşkonmaz montajı ve 5 bin metre orta gerilim izolasyonu sonucu çalışma yaptığımız bölgelerde kuş ölümleri ve kuş çarpılmalarına bağlı arızalar minimize edildi. Arızalardan kaynaklanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlarımızın göstermekte olduğu anlayışlı yaklaşım için teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kuş çarpılma olaylarına risk teşkil edeceğini düşündükleri yerlere öncelik tanımamız için 0 850 211 0 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak ihbar bırakmalarını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.