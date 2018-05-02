Vehap Gezgen aday adaylığını açıkladı

AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Vahap Gezgen, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

Seçim kararı alındıktan sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Van ilinde de milletvekili aday adaylarını heyecan sardı. Seçim ve aday adaylık heyecanı diğer illere nazaran Van’da daha fazla etkili oluyor. Van’da önemli bir yeri olan 20 yıllık memurluk ve yöneticilik hayatında önemli hizmetlere imza atan Vehap Gezgen, 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gezgen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Ailemle ve dostlarımla istişarelerimi yaparak Van’ımızın ve milletimizin menfaatlerini gözetmek koşuluyla, bugün itibariyle VASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevimden istifa ederek, 24 Haziran 2018 de yapılacak olan seçimde Ak Parti’den Van Milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Van halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Aday adaylığı sürecinde bana vereceğiniz desteklerinizden dolayı da şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım ifadelerine yer verdi

A.Vehap Gezgen kimdir?

1969 Gürpınar doğumlu, evli 5 çocuk babası, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü 1992 mezunudur. 1994 yılında Van Belediyesinin açmış olduğu memurluk sınavını kazandıktan sonra mühendis olarak göreve başladı. Kısa bir süre imarda ve yol yapımında mühendis olarak çalıştıktan sonra, 1994-2004 tarihleri arasında altyapı müdürü, 2004 - 2009 tarihleri arasında su ve kanalizasyon işletme müdürü olarak görev yaptı. 2009- 2016 tarihlerinde mühendis olarak görevine devam etti. Kasım 2016 tarihinde Van Eski Valisi İbrahim Taşyapan kayyum olarak Van Büyükşehir Belediyesine atandıktan 06 Aralık 2016 tarihinde A. Vehap Gezgen VASKİ Genel Müdürü Vekili olarak göreve geldi. 8 ay bu görevi yaptıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. 16 Nisan 2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığından istifa ederek AK Parti’de milletvekili aday adaylığına müracaat etti. Yaklaşık olarak 24 yıl bulunduğu görevlerde: bir milyon kişiye hitap edecek Van (merkez) su ve kanalizasyon revize projelerinin saha çalışmalarında bulundu ve onaylayarak imza attı. Almanya Kalkınma bankasının (KFW) yüzde5 hibe olarak desteklediği 14 milyon Euro maliyetli Van içme suyu tedariki ve atık su bertaraf projesinin, finans temini, yapım ve işletmesinin her aşamasında kontrollük ve koordinatörlük yaptı. 19 milyon Euro Erciş İPA-1 Erciş içme suyu ve arıtma tesisi prosesinin yapım aşamalarında denetim ve yönetiminde bulundu. İpekyolu, Tuşba ve Edremit’in bir kısmının sahilinden ve merkez atık suları toplayan kolektör hatlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletmenin her aşamasında bulundu. Bir milyon kişi kapasiteli arıtma tesisinin ihale aşamasına gelmesine kadar önemli katkı sunmuştur. Gevaş içme suyu sorunu köklü çözümü, Akdamar Adasına Kıbrıs modeli su götürülmesi projesinin hazırlanması gibi Van merkez ve diğer ilçelerinde onlarca içme suyu temini ve atık su bertaraf projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde hem teknik hem onaylayan olarak baş rol almıştır. İçme suyu kayıp kaçak oranı yüzde 80’lerdeyken kayyumdan sonra yapılan çalışmalar sonucunda bu oranı yüzde 63’lere çekilmesinden ve VASKİ’nin kar eden kurum haline gelmesinden önemli katkısı olmuştur. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında onlarca eğitim programlarına katılmış sertifikalar almıştır.