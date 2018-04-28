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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:18

Yaralı Arı Şahin, tedavi altına alındı

Van’da polisler tarafından yaralı olarak bulunan Arı Şahin’i, tedavi altına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından yaralı halde bulunan Arı Şahin’i, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü...

Yaralı Arı Şahin, tedavi altına alındı
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Van’da polisler tarafından yaralı olarak bulunan Arı Şahin’i, tedavi altına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından yaralı halde bulunan Arı Şahin’i, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı kuşun tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından yaralı olarak bulanan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilen Arı Şahin’i kuşu, tedavisi yapılmak üzere merkezleri tarafından teslim alınarak hemen tedavisine başlanıldığını söyledi.
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