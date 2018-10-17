Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan ve Erguvan Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan (Falco) ve Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea) Tarım ve Orman Bakanlığı,...

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan ve Erguvan Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan (Falco) ve Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea) Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı Doğan ve Erguvan Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.