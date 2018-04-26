Yaralı kızıl Şahin tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunana Kızıl Şahin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler,...

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunana Kızıl Şahin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Kızıl Şahin’in tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, yaralı Kızıl Şahin’in tedavisi için yetkili kurum ekiplerinden teslim alınarak merkezlerinde hemen tedavisine başlanıldığını ifade etti.