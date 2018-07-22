YYÜ Senatosundan İsrail’e tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktıkları gibi ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ kararını da şiddetle reddettiklerini duyurdu.

YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, İsrail Parlamentosunun, Filistinlilere karşı yürütülen baskı ve sindirme politikalarının son örneklerinden biri olan “Yahudi Ulus Devlet Yasası”nı kabul ettiği belirtilerek, “Yahudi ‘ulus devleti’ni meşrulaştırmak amacıyla çıkartılan bu yasa, bu ülkede yaşayan milyonlarca Filistinlinin hak ve hukukunu hiçe sayma anlamını da taşımaktadır. Bu yasayla birlikte İsrail vatandaşı olan Araplara uygulanan ırkçı, ayrıştırıcı ve ayrımcı politikalar daha sistemli bir hale getirilmiştir. Bu yasayla birlikte dünyadaki tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı tanıyan İsrail, bu toprakların asıl sahipleri olan Filistinliler için ise bu hakkı reddetmektedir. Kudüs’ü İsrail’in başkenti; İbraniceyi de tek resmi dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak İsrail’in bu yöndeki yanlış kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz. Tarihe not düşmek ve vatandaşlarımıza bir daha hatırlatmak isteriz ki, bundan asırlarca yıl önce II. Beyazıt’ın merhametiyle yok olmaktan kurtulan Yahudilerin torunları asla bu kişiler olamaz. Büyük Osmanlı Devleti’nin, bundan beş yüz yıl önce gemilerle getirdikleri, kol kanat gerdikleri, vatandaşlık hakkı tanıdıkları, eğitimde, ibadette ve ticarette her türlü hak ve hukuklarını gözettikleri Yahudilerin torunları eğer yaşıyorlarsa, bu tarihi gerçekleri yeniden idrak edip kendilerine gelmeli, etrafındaki Yahudilere anlatmalı ve İsrail’i bir an önce bu yanlış kararlarından vazgeçirmelidir” denildi.