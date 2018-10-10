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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:36

YYÜ’de "Mutlu Olmanın Yolları" konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Emekli Binbaşı Asım Yekeler’in konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu Olmanın Yolları" konulu konferans düzenlendi.YYÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen konferansta şair, yazar ve kişisel...

YYÜ'de 'Mutlu Olmanın Yolları' konferansı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Emekli Binbaşı Asım Yekeler’in konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu Olmanın Yolları" konulu konferans düzenlendi.

YYÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen konferansta şair, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Yekeler; mutlu olmanın yolları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve izlenilmesi gereken yollar hakkında ipuçları verdi. Esprili anlatımı ve anlattığı fıkralar ile öğrencileri eğlendiren Yekeler, "Hayat bir armağandır" dedi.

Konferansa YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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