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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:08

Zabıtadan stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı marketlerde denetim yaptı.Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik...

Zabıtadan stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi
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Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı marketlerde denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan denetimlerde büyük firmalara ait zincir marketler ve yerel marketlerdeki fiyat ve etiketler tek tek kontrol edildi. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Yapılan tespitlerin ardından marketlerin eksikleri ve hataları market yöneticileriyle görüşülerek izah edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki afaki fiyat artışlarının zabıtaya bildirilmesi yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başladıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç “Stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar uygulanacak. Zabıta ekiplerimiz kent merkezinde bulunan marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşullarını, fiyat etiketlerini, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Amacımız, stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumaktır.’’ dedi.
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