Verileri Yedeklemenin En Kolay Yolu : Google Drive !

Google’un 2012 yılında piyasaya sunmuş olduğu Google Drive yazılımı, dosya depolama ve senkronizasyon hizmeti sunmaktadır. Pyhton, Objective-C dilleriyle geliştirilen Google Drive sayesinde, MacOS, Android ve Windows işletim sistemli cihazlarınızdaki tüm verilerinizi, bulut bilişim sistemlerine yedekleyebilirsiniz.

1 milyardan fazla kayıtlı üyesi bulunan Google Drive , 105 dilde hizmet sunmaktadır. Bulut tabanlı Google Drive verileri şifreleyerek yedeklemekte ve böylece daha yüksek bir güvenlik sağlamaktadır. Belge, resim, video, film,fotoğraf, PDF, CAD ve dosya gibi 100’den fazla sayıda formattaki verilerinizi Google Drive’ a kolay bir şekilde yedekleyebilir, verileriniz üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Özellikle ekip çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlayan bulut depolama yazılımı Google Drive ile dökümanlar, projeler, elektronik tablolar, sunumlar, formlar ve çizimler üzerinde ekip çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütebilir, verilere konum fark etmeksizin internet olan her yerden ulaşılmasını sağlayabilir, ortak çalışmalar yürütebilirsiniz. Adobe, Salesforce, AutoDesk, Slack gibi birçok ekip programla entegrasyonu olması da ekip çalışmalarını kolaylaştıran bir etmenidir.

Spam ve fidye yazılımlara karşı şifreli şekilde verileri koruyan Google Drive aracılığıyla cihazlarınızdaki kişisel verileri güvenli bulut ortamında depolayarak, hem alan kazanabilir hem de güvenliği sağlayabilirsiniz. Kişisel bilgisayarlarınızda masaüstü yazılımı olarak kullanabileceğiniz program ile verilerinizin olası silinme ve virüs bulaşma gibi sorunlardan koruyabilirsiniz. Kurulum ve kullanım için gmail hesabıyla üyelik gerektiren yazılım, sade ve kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir. Güçlü arama özelliklerine sahip Google Drive, yüksek hızda ve performansta çalışan başarılı bir platformdur.

Macrium Reflect Free, Fbackup, IDrive, GoodSync, OneDrive (Microsoft SkyDrive) gibi popüler diğer bulut depolama yazılımları arasında öne çıkmayı başaran Google Drive çok sayıda farklı programı içeren, birçok yazılıma eklenti desteği , geniş kapsamlı bir platformdur. Kişisel ve işletme için kullanım fark etmeksizin 15 GB’a kadar ücretsiz depolama hizmeti sunan programda, lisans satın alarak depolama alanınızı arttırabilirsiniz. Meet ile entegrasyonu olan Google Drive’n ücretsiz versiyonunda 100 katılımcı ile görüntülü ve sesli konferans yapabilirsiniz.

Google Drive yazılımındaki başlıca özellikler ;

• Sürükle – bırak destekli

• Güvenli e-posta

• Çoklu platform desteği

• 15 GB’a kadar ücretsiz kullanabilme

• 100 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli ücretsiz konferans

• Çok sayıda dosya formatını destekleme

• Birden fazla program barındırma ve eklenti desteği

• Tarayıcılar ile entegrasyon