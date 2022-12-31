Viyana Maçı Golü

Performans gelişmeye devam ediyor. Bu dönemde oynadığı 15 resmi maçta 926 dakika görev yapan İsmail Yüksek, Rennes'in orta saha pozisyonunda adeta bir usta gibi görünerek takımın komutanı oldu. Canını yakmak.

Hazırlık maçından İsa'yı kulübe çağıran ve bir hoca gibi talimat veren İsmail, Portekizli hocanın talimatlarını harfi harfine yerine getirerek çizgiyi yukarı itmeyi başardı. Avusturya'nın Viyana ile oynadığı 4-1'lik maçta Fenerbahçe formasıyla gol atmayı umut cashbet eden İsmail Yüksek, Avrupa, ligler ve kesintilerde oynayacağı müsabakada sezon sonunda fiyat etiketini 10 milyon Euro'ya çıkaracak.

'İsmail, fizyolojisi ondan etkilenen genç bir oyuncu'

7'nin Premier Ligi. Fenerbahçe takımı , Corendon Alanyaspor takımını evinde 5-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İsmail Yüksek hakkında şunları söyledi: "İsmail genç bir oyuncu, fiziksel kalitesi ondan etkilendi. Kazanma hırsı var. Bağlılığını göstermeye devam ediyor, şimdiye kadar iyi bir oyun çıkardı. Sadece Türk milli cashbet giriş takımı değil, tüm takımlar bu seviyeyi gördü. Türk milli takımının geleceği olacak. Devam etmeli ve kendine inanmalıdır. " Beşiktaş, Şenol Güneş'in isteği üzerine transfer döneminde kadro değişikliğine hazırlanıyor. Siyah-beyazlı sol kanada takviyeler gündemdeyken, önemli gelişmelerin yer aldığı listenin yıldızları oyuncularını alıyor. yer.

Katar için 4 golün hepsini uygulayın

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lig ön elemelerinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Siyah Beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 4-0 kazandı. Beşiktaş 23 puanla lider durumda. Sağ kanattan topu alan Redmond içeriden keserek Muleka ile ortasını yaptı. Redmond, Sporting İstanbul savunmasına ceza sahası dışından sol vuruşla vurdu ve top kaleci Jensen'i de geçerek Nets ile buluştu: 1-0. Beşiktaş 46. dakikada penaltı buluyor. Raymond'u ceza sahası içinde geçen Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Onur Özütoprak penaltıyı verdi. Penaltıda Cenk Tosun kaleci Jensen'i farklı köşelere gönderdi ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 48. dakikada sol kanattan topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahasına girmesiyle Dele Alli'nin pası geri dönerek saha içine gitti.