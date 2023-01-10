Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre

Kanaryalar, Cambaltu, Utkukarakaya, Iit Evan ve Mahmut Jejon'un transferi için Rossoneri ile anlaşmaya vardı. İki taraf arasındaki anlaşma yakında yürürlüğe girecek. 3 Kasım 2008'de Ankara'da Can Bartu Çığır olarak dünyaya gelen genç oyuncu, futbol kariyerine Polatlı Gençgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent'e taşınan neredeyse profesyonel olmayan betmino bir oyuncu olan Cambaltu, sol bekte görev yapıyor.

Utku Karakaya kimdir?

31 Ocak 2008'de Karabük'te dünyaya gelen Utku Karakaya, 5000 Evlerspor'da başladıktan sonra 2019'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Usta sayılmayan Uteku orta sahada yer alıyor.

İgit Evan kimdir?

25 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Evin, futbol kariyerine 2018 yılında Gençlerbirliği ile başlamıştır. Yiğit'in hala ustalıktan uzak olduğu mevkii orta saha oyuncusu.

Mahmut Ceyhun kimdir?

Mahmut Ceyhun Alyurt olarak 4 Mart 2008 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen genç oyuncu, futbola Gençlerbirliği'nde başlamıştır. Neredeyse hiç sözleşmesi olmayan Mahmut Djhoon'un pozisyonu orta saha. Altea'nın Toto 1.Lig'de 15.hafta maçında tribünde yaşanan olay nedeniyle 4 maç kaçırma cezası alan ve hükmen yenilen Göztepe, yarın Manisa'yı konuk betmino giriş edecek. Ozan Ergün'ün Gürsel Aksel stadında oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ceza nedeniyle Göztepe taraftarını kaybedecek.

Sarı kırmızılılarda sıkıntı devam ediyor.Forvet Hüsamedin, sol bek Yunus Emre ve kaleci Ekrem forma giyemeyecek. İyileşmeye devam eden kanat oyuncusu Mama'nın sağlık durumu maç saatinde netleşecek. Deplasmanda Manisa FK, Domgjoni, Adem ve Nizamettin, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Göztepe'nin teknik direktörü Şakir Özkyimoğlu, taraftar desteğini alamadıklarını sahada her şeylerini vereceklerini söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Eriş, play-off yolunda zorlu bir mücadele vereceklerini ve hedeflerinin kesin bir galibiyet olduğunu söyledi. Teknik Direktör Hasan Özer, Samsun Spor'da Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir deplasmandan 1 puanlık avantajla ayrıldıklarını açıkladı. Hasan Özer, Karadeniz'den 1 puanlık farkla ayrıldıklarına dikkat çekerek, "Son haftalarda formda olan Samsunspor deplasmanında kolay değil. önemli İlk etapta Samsunspor'a fazla yer vermedik. İlk çeyrek istediğimiz gibi geçti.