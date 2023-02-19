Walter Weghorst, Burnley Teknik Direktörü

Vincent Kompany'nin dilerse Ocak ayında İngiltere'ye dönebilir. Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelen Walter Weghorst'un durumu bir anda İngiltere'nin gündeminde buldu. FLW'den Declan Hart, Burnley'nin Hollandalı forvet tarafından tutulan geri çağırma hakkını kullanıp kullanmayacağını merak ediyor. Yeni Burnley menajeri Vincent Kompany altında sezonun ilk yarısında mükemmel bir performans sergiledi. Şu anda lider. Sheffield United'ın üç puan önünde. Transfer dönemi yaklaştıkça Burnley çevresindeki transfer talebi artmaya başladı. Wout Weghorst geçen sezon Wolfsburg'dan imzalamıştı. Kalitesi Burnley'i ligde tutmaya yetmiyor. Beşiktaş'a gönderildi. Jay Rodriguez ve Ashley Barnes güvenilmez olduğundan, takastaki yaralanma endişeleri nedeniyle Ocak ayında devre dışı mottobet bırakmaları ekledi. Yine de Kompany, Weghorst'un geri çağırma seçeneğini asla düşünmediğini söyledi. Belçikalı patron şu anki takımına odaklandığını ve forvet hakkında çok düşündüğünü kabul ediyor.Belki de bunun nedeni Weghorst'un ligde oynamaya niyeti olmadığını açıkça belirtmesidir. Belki takımın durumu Weghorst'u yeniden düşünmeye sevk eder. Ancak, bu noktada pek mümkün görünmüyor. Hollanda formasıyla Dünya Kupası'ndaki performansını artırdı. Şimdilik Beşiktaş'ta kalacak gibi görünüyor.

Şenol Güneş, Gaziantep FK'nin ligde iç saha tatili sonrası karşılaştığı Hatayspor ile hazırlık maçını izledi Gaziantep FK ile Hatayspor, Dünya Kupası tatilinde Antalya'da mücadeleye devam etti. Belek'in turizm merkezi çalışıyor, dostluk maçında mottobet giriş karşılaştılar. Otel sahasında oynanan karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti 11. ve 21. dakikalarda Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 85. dakikada Lazar Markovic'ten geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçını da yakından takip etti. Şenol Güneş sahaya çıktı ve kendisine ayrılan koltuktan maçı izledi. Bu geçiş dönemi Şenol Güneş için bir fırsat, zaman ve takım toplama şansı ve bir hazırlık kampı yani sezon öncesi çalışma. Onun için kesin bir transfer dönemi yaklaşıyor ve planlanan maçlar da bu araya önemli katkı sağlayabilir. Peki Şenol Güneş çare bulabilir, takımını geliştirebilir, topa dokunabilir ama şampiyon olabilir mi? Tartışmalı çünkü şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ile bu işin ve ligin başındayız.