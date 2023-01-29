Weghorst ayrılmak istedi, çok mutsuzdu

"Bırak ne yapıyorsa onu yapsın" dedim. O yüzden belirtmedim. Bir maçta gol atmanın sevincinden sonra basın tribünündeki arkadaşlarım "Ekranda gördün be adam bak ne yapıyor" falan deyince; çünkü kimse o gol sevincine gitmedi. Görünüşe göre Weghorst veda etmek için orada yalnız kalmak istemiş. Belki bu konu ekiple tartışılmıştır.

Golünü kutlamayan bir adam mı? Az önce ikinci golü attım, o yüzden... Orada kendini tek başına ifade eder. Sonra tabi yönetici gözlük olmadığını söyledi. Yani Beşiktaş'ta futbolu yönetenler belki iki gün önce bir gazeteci arkadaşın bildiğini realbahis bilmiyorlar? Daha fazla geçmişe sahiptir. Dünya Kupası'ndan sonra gelişen bir süreç. Arjantin'e karşı iki gol attın ve Messi ile sorunların var. Siz zaten bir gündemsiniz. Yönetim nasıl yönetmeli? Beşiktaş yönetimi burada bir şey yapamaz.

Weghorst'u Nevzat Demir'in altyapı altyapı ekibiyle birlikte yönetebilir misiniz? Yani böyle bir şey işe yaramaz. Bu nedenle selin önünde duramazsınız. Ayrılmak isterse gideceği yer orası ve Manchester United en iyi aday gibi görünüyor. İşlemleri yaptıysa, anlaşması varsa orada olacak. o ayrılacak. Ne yapmalı? Devre arasında golcünüze verirseniz, realbahis giriş vermek zorundaysanız mutlaka bir bedeli vardır. Tabii ki, buradaki hiç kimse sizin çılgın numaralarınızın bedelini ödemeyecek. Ne oldu? Weghorst'u 5-6 ay ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu maaşı veriyorlar... Belki 1-2 lira alırsınız. Çünkü Weghorst parayla ilgili değil. Verhorst'un zengin bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Babasının benzin istasyonu falan...

Manchester United'dan, Premier Lig'den teklif gelirse adam gitmek isterse gider, rüya gibi. 30 yıllık teklif geldi Weghorst ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın ne yapması gerektiği sorulduğunda; Beşiktaş'ın 3 transfer seçeneği var. Şenol Hoca, "3 transfere ihtiyacım var" dedi. Bence Cenk ve Muleka'nın nerede olduğunun bir önemi yok. Golcüler önemli ama ölümcül bir durum değil. Cenk var, Muleka var. Bugün bence Cenk, gerek milli takım bazında, gerekse Beşiktaş bazında Türkiye'nin en iyi milli forveti. Sadece Muleka'yı geçen yılın ayarlarına geri yükleyebilmeniz gerekiyor. Şenol Hoca yapamıyorsa kim yapabilir? Bana kalsa bu kotayı başka işler için kullanırdım.