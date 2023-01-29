Weghorst sözleşmesini feshetti ve İngiltere'ye gitti

Formu dalgalanıyor ama her zaman çok güvenilir bir kaleci oldu. Başakşehir ile şampiyonluk kazandı ve A milli takımı ile çok iyi oynadılar. Beşiktaş'ta sakatlandı ve şu anda düzenli oynuyor, bu onun ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösteriyor ama bu gerekli mi? Ayrıca evinizde oynuyorsunuz ve puan kazanıyorsunuz. Pozisyon ard arda pozisyon almaya başlarsanız, bir sorun var ve Melter devreye girdi ve oyunun kahramanı oldu, milli takıma ilk kaleci olarak seçilmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Eskiden Altay ve Urkan'a en iyi kim diye sorardık, şimdi performans olarak soruyoruz işte güvenilir Mert, işte birinci kaleci.

Sezon başından beri Beşiktaş çok değişti, oyun anlayışı, 11'i değişti, bazı güvenilir oyuncular güvenilmez oldu, bazı güvenilmez oyuncular betgross güvenilir oldu, çok şey değişti değiştirmek. Bunlar şu anda olmaması gereken şeyler ama Şenol Güneş'in tutuşu güvenilir, yoksa içeri girmek kolay değil, zorlar sizi. Şenol Güneş sizin kuramadığınız bir takımla çalışabileceğini düşündüğü için kadroya alındı ​​ama tabi ki o değişiklikte oyun içi kimyası çok iyi değildi, roller henüz tam olarak dağıtılmamıştı, zaman geçiyor. gerekli, daha fazlasına ihtiyaç var Uygulamanın çoğu kararların açıklığa kavuşturulmasını gerektirir.

Göz açıp kapayıncaya kadar kervan artık yolda betgross giriş değilmiş gibi görünür ve her şeye sıfırdan başlamak zorundadır. Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst'un bavulunu topladığı ve İstanbul'dan ayrılmaya hazırlandığı bildirildi. Yıldız, Konyaspor takımında olmayacak. Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Lig 2 takımlarından Burnley'den kaçırdığı Wout Weghorst ile yollarını ayırdı.

Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı iki gol atan Hollandalı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti ve Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a imza atmayı umuyordu ancak siyah beyazlı ekiple olan sözleşmesini feshetti.

Forvetin yakında İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş bu transfer için 3 milyon euro yatıracak. Futbol yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaş hakkında yorum yaptı. Aslan'ın sözlerinin özü şöyle: Weghorst'un çalışması kulağa harika geliyor ama değil. Belki de tüm tribünler o gol sevincine odaklanmış ve çileden çıkmıştı. "Biz ne yapıyoruz!" yönetim bile o gün arayan muhabire "Hayır, öyle bir şey yok" dedi.