Wout Weghorst Beşiktaş'ta belirsizlik sürüyor
Manchester United futbol takımı -Burnley-Beşiktaş üçgeninde anlaşma bekleyen Hollandalı golcü dün bir sürpriz yaptı. Tecrübeli futbolcu, yaşadığı ağrıları gerekçe göstererek sahaya çıkmadı. Spor salonunda kişisel çalışmalar yapıyor. Yabancı medya, Manchester United'a geçmeden önce risk almamak için Beşiktaş'ta antrenman yapmak istemediğine dikkat çekti.
Weghorst, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti. Hollandalı oyuncu, iki kupa maçı da dahil betmarlo olmak üzere takımın hiçbir maçını kaçırmadı. İlk 11'de 16 lig maçına başladı. Ayrıca birkaç kez takımın hücum kralıydı. Weghorst'un acısı bu nedenle sorgulanır.
Yazar Hürriyet ve futbol yorumcusu Güntekin Onay, transferi gündemdeki Kamerunlu yıldız forvet için köşesine yazıyor Gollere pek katkısı olmasa da çok faydalı bir hücum oyuncusu. Kolay kolay değiştirilebilecek bir oyuncu değil.
Ancak Ebu Bekir dönerse Beşiktaş büyük bir güç kazanacak.
Geçmişte Cenk'le çok uyumluydular. Az pas verip rakibi ortasından delebileceğiniz bir oyun da olabilir. Abubakar ve Weghorst farklı tipte forvetler olsalar da ikisi de Süper Lig dinamiklerine uyan ve defans oyuncularına baskı yapacak oyuncular. Beşiktaş'ta gösterdiği inanılmaz performansla NBA'e giren uluslararası oyuncu bir kez daha NBA tarihine geçti
2020-2021 sezonunda Beşiktaş erkek basketbol betmarlo giriş takımında başarılı bir yıl geçirdikten sonra 2021 TBF Premier'e seçildi. Ligin En Değerli Oyuncu kadrosu ve gösterdiği üstün performansla NBA'e gelen genç yıldız Alperon Senguen, NBA tarihinin Premier Ligi'nde Houston Rockets formasını başarıyla giymiş ve daha önce de bunun için forma giymişti. Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu, takımıyla Sacramento Kings karşısında 29 dakikada 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Alperon böylece NBA tarihindeki en genç triple-double pivot oldu. Alperon, Hakeem Olajuwon'dan sonra Houston Rockets adına triple-double yapan ilk pivot oldu. Beşiktaş'ın forvet arayışı gündem oldu. Siyah beyaz, Abubakar'ın transferi ters giderse Chelsea'nin kapısı Aubameyang'a açılacak. Adana Demirspor maçında kasık ağrısı nedeniyle maçı kaçırdı. Saleh'in 11. maçta oynaması çok zor, Kerem Atakan Keskin'in de sakatlığı nedeniyle Tayful'un onun yerine geçebileceğini düşünüyorum. Aynı şey Oğuzhan Akgün için de geçerli.