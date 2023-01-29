Wout Weghorst Beşiktaş'ta belirsizlik sürüyor

Manchester United futbol takımı -Burnley-Beşiktaş üçgeninde anlaşma bekleyen Hollandalı golcü dün bir sürpriz yaptı. Tecrübeli futbolcu, yaşadığı ağrıları gerekçe göstererek sahaya çıkmadı. Spor salonunda kişisel çalışmalar yapıyor. Yabancı medya, Manchester United'a geçmeden önce risk almamak için Beşiktaş'ta antrenman yapmak istemediğine dikkat çekti.

Weghorst, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti. Hollandalı oyuncu, iki kupa maçı da dahil betmarlo olmak üzere takımın hiçbir maçını kaçırmadı. İlk 11'de 16 lig maçına başladı. Ayrıca birkaç kez takımın hücum kralıydı. Weghorst'un acısı bu nedenle sorgulanır.

Yazar Hürriyet ve futbol yorumcusu Güntekin Onay, transferi gündemdeki Kamerunlu yıldız forvet için köşesine yazıyor Gollere pek katkısı olmasa da çok faydalı bir hücum oyuncusu. Kolay kolay değiştirilebilecek bir oyuncu değil.

Ancak Ebu Bekir dönerse Beşiktaş büyük bir güç kazanacak.

Geçmişte Cenk'le çok uyumluydular. Az pas verip rakibi ortasından delebileceğiniz bir oyun da olabilir. Abubakar ve Weghorst farklı tipte forvetler olsalar da ikisi de Süper Lig dinamiklerine uyan ve defans oyuncularına baskı yapacak oyuncular. Beşiktaş'ta gösterdiği inanılmaz performansla NBA'e giren uluslararası oyuncu bir kez daha NBA tarihine geçti