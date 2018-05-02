Annesi gözlerinin önünde ezildi

Edinilen bilgiye göre, kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki 77 EU 204 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

Yalova’da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.Edinilen bilgiye göre, kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.