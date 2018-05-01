Atatürk’ün ’Çınarlı Hıyâbanı’na 700 bin TL’lik düzenleme

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen “Eski Termal Yolunun Turizm Yolu olarak İhyası Projesi” tamamlanarak törenle hizmete açıldı.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından toplam 703 bin 358 TL harcanarak hayata geçirilen “Eski Termal Yolunun Turizm Yolu olarak İhyası Projesi” kapsamında yolun kaldırım, peyzaj ve aydınlatma işlemleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sayesinde bu alan ilin en güzel noktalarından birisine dönüştürülmüş oldu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ın da yakından takip ettiği proje kapsamında yeniden düzenlenen yolun açılışı da törenle gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, parti il başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Proje hakkında bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, “Yalova’yı Termal ilçesine bağlayan kara yolu güzergahı, tarihi ‘Çınarlı Hıyâban’ olarak ün yapmıştır. Çınarlı Hıyâban’ın güzergahı belirlenirken Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki Çınarlı yoldan vapurla ayrılarak deniz yolculuğu sonrası Yalova istikametinden aynı yolun devamı olacak şekilde Termal Kaplıcalarına kadar bir bütün olarak planlanmıştır. Çınarlı Hıyaban’ın uzunluğu yaklaşık 12 kilometredir. Yolun sağında ve solunda 2 bin 250 çınar ağacı bulunuyor. Mevcut ağaçlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, ‘Korunması gerekli anıt ağaçlar’ olarak tescil edilmiştir. Yol kenarında bulunan çınarlar 10’ar metre aralıklarla çapraz dikim yöntemiyle dikildikleri için oluşturdukları sıklık ile adeta tünel görünümü sergileyerek, doğa, tarih ve turizm değerlerinin aynı anda yaşanmasına imkan sunmaktadır. Projemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan 416 bin 715 TL hibe desteği alınarak, 286 bin 642 TL’si Özel İdare katkısıyla toplam 703 bin 358 TL’ye mal oldu. Burada yapılan kaldırımda turkuaz renkli kumlamalı parke taşları, yol için siyah beyaz renk kumlamalı parke taşları kullanıldı. Bin 100 metre olan yol üzerinde 2 adet durak yerleştirildi. Aydınlatma için 58 adet renkli projeksiyon ve 78 adet sokak lambası kullanıldı. 32 adet ahşap kaplama çöp kovası kullanıldı. Yol üzerinde toplam 32 adet oturma ve dinlenme bankı konuldu. Çınarlı yolun sonunda çınar figürleri içerisine oturtulmuş 2 adet dekoratif çeşme, çeşitli banklar ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak dinlenme alanı oluşturuldu. Yalova açısından çok büyük önemi olan bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini hiç esirgemeyen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Milletvekilimiz Fikri Demirel’e ve proje ortağımız olan MARKA’ya da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Eski Termal Yolunun Turizm Yolu olarak İhyası Projesi açılış kurdelesini ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve parti başkanları birlikte kesti.