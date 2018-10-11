YALOVA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:07

CHP Yalova İl Başkanı İstifa etti

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan yerel seçimde aday adayı olacağı gerekçesi ile görevinden istifa etti. CHP Genel Merkezi ise bu göreve Nur Koçal’ı getirdi.CHP’de aday adaylığı süresinin dolmasına az bir süre kala yerel seçimde aday...

CHP Yalova İl Başkanı İstifa etti
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CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan yerel seçimde aday adayı olacağı gerekçesi ile görevinden istifa etti. CHP Genel Merkezi ise bu göreve Nur Koçal’ı getirdi.

CHP’de aday adaylığı süresinin dolmasına az bir süre kala yerel seçimde aday adayı olacak isimlerin istifaları da devam ediyor. Bu kapsamda CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan da görevinden istifa etti. Doğan’dan boşalan yere ise CHP Genel merkezi tarafından Nur Koçak atandı.

İstifası sonrasında bir açıklama yapan Bahar Doğan ise, “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olacağım. Bu nedenle Seçim Kanunu ve Genel Merkezimizin genelgeleri gereği yürütmekte olduğun CHP Yalova İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Yine CHP Genel Merkezimizin Genelgeleri gereği il başkanlığı görevini örgüt ve örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcımız sayın Nur Koçak hanıma devrettim. Nur Hanım uzul yıllar il yönetiminde görev almış, örgütü ve Yalova’mızı en iyi tanıyan tecrübeli bir arkadaşımız. İl Başkanımız Nur Koçak, Muharrem İnce, Milletvekilimiz Özcan Özel, İl Yönetim Kurulumuz, ilçe yönetimlerimiz, adaylarımızın destek ve katkılarıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Kendisine, il yönetimimize ve tüm örgütümüze başarılar diliyorum. İl Başkanlığım süresince birlikte görev yaptığım ve beni hiç yalnız bırakmayan il yönetimi kuruluma, Sayın Muharrem İnce’ye, Milletvekilimiz Sayın Özcan Özel’e, ilçe yönetimlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, milletvekili adaylarımız Sayın Ertan Şener’e, Mehmet Gürel’e ve tüm örgütümüze teşekkür ediyor” dedi.
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