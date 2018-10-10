YALOVA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:28

Çınarcıklı taksicilerden “iptal” davası

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Taksiciler Karayolu Taşıma Kooperatifi, Koru ve Teşvikiye şehirçi toplu taşıma ihalesinin usulsüz olduğu gerekçesi ile Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.Çınarcık ilçesinde taşıma ile ilgili meseleler...

Çınarcıklı taksicilerden 'iptal” davası
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Taksiciler Karayolu Taşıma Kooperatifi, Koru ve Teşvikiye şehirçi toplu taşıma ihalesinin usulsüz olduğu gerekçesi ile Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Çınarcık ilçesinde taşıma ile ilgili meseleler bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Son olarak Çınarcık, Koru ve Teşvikiye belediyeleri 32 araçlık şehiriçi toplu taşıma ihalesinin 17 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuşlardı. Çınarcık Taksiciler Karayolu Taşıma Kooperatifi ise bu ihalelerin usulsüz olduğunu iddia ederek mahkemeye müracaat etti. Kooperatiften yapılan açıklamada, Bursa 3. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldığı belirtilerek, “Yapılacak olan bu ihaleler usulsüzdür. Her 3 belediyede meclis ve encümen kararlarını dava açmayalım diye son güne kadar gizlediler. Ama avukatlarımız aracılığı ile düzenlenecek ihalelerin iptali için davamızı açtık. Mahkemenin bu ihaleleri iptal edeceği çok kuvvetli ihtimaldir. Zira örnek teşkil eden bir çok dava mevcuttur. Mevcut hatlarda faaliyet gösteren araç sayısının yeterli olup olmadığı, bu sayının yolcu talebinin karşılayıp karşılamadığı, her güzergahtaki ortalama yolcu sayısı, mevcut araçların doluluk oranları, ilave araçların çalışması halinde trafik güvenliğinin nasıl etkileneceği gibi konularda araştırma ve inceleme yapılmadığı tespit edildi. Bunların bile ihalenin iptali için yeterli olacağı kanaatindeyiz. Biz ihaleye girenlerin de mağdur olmasını istemiyoruz” denildi.
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