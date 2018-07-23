Dağda kaybolan gençlerin imdadına AFAD yetişti

Yalova’nın Teşvikiye beldesi Güngörmez Mera Şelalesi mevkiine çıkan 2 dağ bisikletçisi kayboldu. AFAD ekipleri kaybolan 2 kişiyi 12 saat süren arama çalışması sonrasında buldu.

Yalova’nın yaylaları ile ünlü Teşvikiye beldesine dün dağ bisikletleri ile tırmanan Bekir Çağrı Sarar (22) ve Abdullah Kaleoğlu (21) Teşvikiye Beldesi Güngörmez Mera Şelalesi mevkiine yollarını kaybettiler. Akşam 19:30 sularında AFAD acil çağrı merkezine konum atarak kaybolduklarını bildiren ve yardım isteyen gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Dün saat 20:30 sularında bölgeye ulaşan AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam 24:00 sularında çalışmalar sonlandırıldı. Bugün saat 07:00 itibarı ile yeniden başlatılan çalışmalarda gençler konum atılan yerin 2 kilometre ötesinde bulunarak kurtarıldılar. Sağlık kontrolünden de geçirilen gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anları anlatan gençler, “Yoldan çıkmışız bir daha da yolu bulamadık. Gece çökünce durumu AFAD’a bildirdik. Geceyi ateş yakıp oturarak geçirdik. Dağlarda yırtıcı hayvanlar olmadığını biliyorduk. O nedenle çok korkmadık” dediler.