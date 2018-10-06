Dolandırıcılar, milli sporcunun Porsche’sini satışa sundu

Yalovalı milli bisikletçinin lüks arabasının fotoğrafını çeken dolandırıcı aracı bir internet sitesinde satışa sundu.Bu yetmiyormuş gibi olayı fark ederek kendisini müşteri gibi arayan milli sporcudan bir de kaparo istedi. Yalovalı milli...

Yalovalı milli bisikletçinin lüks arabasının fotoğrafını çeken dolandırıcı aracı bir internet sitesinde satışa sundu.

Bu yetmiyormuş gibi olayı fark ederek kendisini müşteri gibi arayan milli sporcudan bir de kaparo istedi. Yalovalı milli bisikletçi Bahadır Düner’in lüks arabasının fotosunu çeken sahtekarlar bir internet satış sitesi üzerinden pazarlayarak vatandaşı dolandırmaya başladı. 2012 model piyasa değeri 500 bin lira civarında olan spor Porsche Panemera marka 77 BD 111 plakalı aracın fotoğrafını Yalova’da çeken Sinan Gürbüz adını kullanan kişi site üzerinden arayanlardan kapora isteyerek aracı satmaya çalıştı. Olayı milli sporcunun oğlu fark etti. Aracının satışa çıktığını duyduğunda kulaklarına inanamadığını vurgulayan Düner, “Oğlum bana, ‘baba arabanı mı satıyorsun’ deyince şok oldum. Müşteri gibi arayınca, görmek istediğimi söyledim. Arabamın çeşitli yönden fotoğrafını çekip satış sitesine koymuş. Kendi arabası olarak göstermiş. Ben de arayınca, almak istiyorsan vereceğim hesaba kapora yatır dedi. Arabamın piyasa değeri 500 bin lira. O ilanına 290 bin lira fiyat koymuş. Neden normal fiyatın altında satıyorsunuz diye sorunca da hafif kazalı dedi. Arabayı görmek isteyince, ‘çok isteyen var’ dedi. Ciddi alıcı olduğumu göstermem için hesabına para yatırmamı istedi. Hatta bedelinde indirim de yapabileceğini söyledi. Uyanmaması için kendisini tekrar arayacağımı söyledim ve telefonu kapattım” dedi.

Polisten de kapora istedi

Telefon görüşmesi sonrasında durumu polise bildiren Yalovalı milli bisikletçi Bahadır Düner, “Durumu karakola ve savcılığa gidip bildirdim. Hatta polis bile müşteri gibi aradı onlardan da kapora istemiş. Belli ki kaporta isteyerek insanları dolandırıyor. İyi bir arabayı ve sahte ruhsatı satış listesinde görenler dolandırılacağını düşünmüyor. Sahte araç ruhsatı, Tekirdağ Şarköy noterliğinden çıkartılmış gibi düzenlenmiş. Tabii ki Photoshop da düzenlenmiş. Polis dolandırıcının peşinde" diye konuştu.