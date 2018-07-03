Japon vaşkonsolostan Vali Yılmaz’a ziyaret

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve beraberindekileri makamında ağırladı....

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve beraberindekileri makamında ağırladı. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Norio Ehara’yı Yalova’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin ardından Vali Yılmaz ve Başkonsolos Norio Ehara, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.