YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:50

Katil zanlısına nefes kesen operasyon

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Balıkesir’in Sususrluk ilçesinde evinin bahçesinde İ.Ş’yi öldüren O.M. Yalova’da saklandığı yerde yakalandı. Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ikamet...

Katil zanlısına nefes kesen operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Balıkesir’in Sususrluk ilçesinde evinin bahçesinde İ.Ş’yi öldüren O.M. Yalova’da saklandığı yerde yakalandı. Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ikamet eden İ.Ş darp edilerek öldürülmüş, olayın zanlısı O. M ise firar etmişti. Olayın ardından her yerde aranmaya başlanan O.M’nin Yalova’nın Sugören köyünde saklandığı istihbaratına ulaşan jandarma, şahsın saklandığı barakaya operasyon düzenledi. Jandarmanın operasyon anı ise an be an görüntülendi. Yalova-Bursa yolu üzerindeki bir barakaya operasyon düzenleyen özel harekat timi şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlı adalete teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku