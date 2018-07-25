Yalova’da bir aracın motoruna kaçan kediyi vatandaşların dikkati kurtardı.Sıcaktan bunalan yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına kaçtı. Ancak içeride sıkışan kedi miyavlamaya başladı. Yoldan geçerken sesleri duyan vatandaşlar,...

Yalova’da bir aracın motoruna kaçan kediyi vatandaşların dikkati kurtardı.

Sıcaktan bunalan yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına kaçtı. Ancak içeride sıkışan kedi miyavlamaya başladı. Yoldan geçerken sesleri duyan vatandaşlar, aracın camına, “Motorda kedi var. Arabayı çalıştırmayın” diye not bıraktı. Daha sonra gelen araç sahibi, notu görerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiyeciler, aracın içinde sıkışan kediyi çıkartmak için çalışma yaptı. Ancak kedinin ulaşılması güç bir noktaya gittiği fark edilince araç İtfaiye Müdürlüğü’ne götürüldü. Kedi uzun çabalarla kurtarıldı.