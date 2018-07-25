YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55

Kediyi vatandaşların dikkati kurtardı

Yalova’da bir aracın motoruna kaçan kediyi vatandaşların dikkati kurtardı.Sıcaktan bunalan yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına kaçtı. Ancak içeride sıkışan kedi miyavlamaya başladı. Yoldan geçerken sesleri duyan vatandaşlar,...

Kediyi vatandaşların dikkati kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yalova’da bir aracın motoruna kaçan kediyi vatandaşların dikkati kurtardı.

Sıcaktan bunalan yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına kaçtı. Ancak içeride sıkışan kedi miyavlamaya başladı. Yoldan geçerken sesleri duyan vatandaşlar, aracın camına, “Motorda kedi var. Arabayı çalıştırmayın” diye not bıraktı. Daha sonra gelen araç sahibi, notu görerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiyeciler, aracın içinde sıkışan kediyi çıkartmak için çalışma yaptı. Ancak kedinin ulaşılması güç bir noktaya gittiği fark edilince araç İtfaiye Müdürlüğü’ne götürüldü. Kedi uzun çabalarla kurtarıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku