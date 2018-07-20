Kıbrıs Barış Harekâtının 44. yıldönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtının 44. yıldönümü Yalova’da törenle kutlandı. Törende konuşan Türkiye Muharrip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner, “Kıbrıs Barış Harekâtı Yunanistan’ın ’enosis’ hayâlini Akdeniz’in soğuk sularına ebediyen gömmüştür“ dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören Türkiye Muharrip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Şakir Güner’in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Şakir Güner yaptı. Güner, “Rum’un en büyük hayâli Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasıydı. Kıbrıs’taki Türklerin varlıklarının sona erdirilmesi ve en önemlisi de Türkiye’yi Ege Denizi ile birlikte Akdeniz’den kuşatarak tecrit etmekti. Londra ve Zürih muahedeleri gereği garantör devlet olan Türkiye, bu darbe karşısında barışı tesis etmek, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve Türkiye’ye yönelik tehditleri bertaraf etmek maksadı ile adaya müdahale kararı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’de gerçekleşen harekâtla Kıbrıs’taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini katliâmdan kurtarmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı Yunanistan’ın enosis hayalini de ebediyen Akdeniz’in soğuk sularına gömmüştür” dedi.

Konuşmaların ardından KKTC Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi folklor ekipleri kutlamalara renk kattı. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. Gaziler daha sonra Yalova’da demirli olan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Tekirdağ adlı savaş gemisini ziyaret etti.