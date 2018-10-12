Kız çocukları mutluluktan havalara uçtu

Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Yalova Havacılık ve Spor Kulübü tarafından “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla düzenlenen programda kız çocukları hayatlarında ilk kez paraşütle uçtu.Okul destek projeleri...

Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Yalova Havacılık ve Spor Kulübü tarafından “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla düzenlenen programda kız çocukları hayatlarında ilk kez paraşütle uçtu.

Okul destek projeleri dahilinde hizmet alan kız çocukları uzman havacılar nezaretinde paraşütle uçtu. Hayatlarında ilk defa gökyüzüne yükselmenin heyecanını yaşayan kız çocuklarının mutlulukları gözlerinden okundu. Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, “Kızlarımızın bugün ilk defa paraşütle tanışmalarına imkan sağladık. Bu etkinlikte bize destek veren Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği yöneticilerine yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızlarımız için unutulması zor bir gün oldu. Bu sayede havacılık sporunu da tanıma ve sevme imkanını yakaladılar” dedi.

İlk defa paraşütle gökyüzüne yükselen kızlar ise, “Korkuyu, heyecanı ve özgürlük hissini aynı anda yaşadık. Unutulmaz bir deneyimdi. Bu imkanı bize sunan büyüklerimize çok teşekkür ederiz” dediler.

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Nuri Baş da kız çocuklarına havacılığı sevdirmeyi hedeflediklerini ve onlara bu özel günde farklı bir duygu yaşatmayı istediklerini vurguladı.